Moskova - İstanbul uçağında bomba alarmı: İhbar asılsız çıktı
Moskova-İstanbul seferini yapan Rus hava yolu şirketine ait Aeroflot uçağına havadayken bomba ihbarı yapıldı. Uçak, İstanbul Havalimanına sorunsuz şekilde inerken, yapılan aramalar neticesinde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Rusya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan Aeroflot'a ait SU-2130 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, İstanbul seferini yapmak üzere Moskova Sheremetyevo Havalimanından yerel saatle 08.59'da kalkış yaptı.
İddiaya göre, kalkıştan bir süre sonra uçağa bomba ihbarı yapıldı. Uçağın pilotu hemen İstanbul Hava Trafik Kontrol Kulesi İle irtibata geçerek durumu bildirdi.
İHBAR 'ASILSIZ' ÇIKTI
Uçak, saat 14.00'te İstanbul Havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş yaptıktan sonra çevre güvenliğinin sağlanması için güvenli bir park alanına alındı. Uçağın güvenli yere park edilmesinin ardından polis ekipleri bomba ihtimalini değerlendirmek için uçakta arama başlattı.
Yapılan aramalarda bombanın yanı sıra herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.
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