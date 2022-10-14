Panik anları: Patlayan uçak fotoğrafı AnadoluJet uçuşunu iptal ettirdi

İddiaya göre AnadoluJet, ikinci kez AirDrop kriziyle karşı karşıya. Bodrum–İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunda bir yolcu tarafından, uçaktaki diğer yolculara patlayan uçak fotoğrafı gönderilmesi üzerine uçakta arama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 14:21
Panik anları: Patlayan uçak fotoğrafı AnadoluJet uçuşunu iptal ettirdi
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Apple cihazları arasında hızlı ve kablosuz veri transferine imkan sunan AirDrop özelliği, AnadoluJet’in Bodrum - İstanbul uçağında krize yol açtı. 

İddiaya göre AnadoluJet'in TK7347 Bodrum BJV - İstanbul SAW seferini yapmaya hazırlanan TC-JFR tescilli uçağında bir yolcu Apple AirDrop ile uçaktaki yolculara patlayan uçak fotoğrafı gönderdi.

UÇAKTA ARAMA YAPILDI

HavaSosyalMedya tarafından paylaşılan habere göre; yolcuların bu durumu bildirmesi sonrasında uçakta arama yapılmasına karar verildi.

Yolcular terminale alındı. Tüm uçak ve çantalar arandı ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Yaşanan durum ve gecikme sebebiyle uçuş iptal edilirken yolcular otele yerleştirildi.


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