Panik anları: Patlayan uçak fotoğrafı AnadoluJet uçuşunu iptal ettirdi

14 Ekim 2022 Cuma, 14:21

Apple cihazları arasında hızlı ve kablosuz veri transferine imkan sunan AirDrop özelliği, AnadoluJet’in Bodrum - İstanbul uçağında krize yol açtı.

İddiaya göre AnadoluJet'in TK7347 Bodrum BJV - İstanbul SAW seferini yapmaya hazırlanan TC-JFR tescilli uçağında bir yolcu Apple AirDrop ile uçaktaki yolculara patlayan uçak fotoğrafı gönderdi.

UÇAKTA ARAMA YAPILDI

HavaSosyalMedya tarafından paylaşılan habere göre; yolcuların bu durumu bildirmesi sonrasında uçakta arama yapılmasına karar verildi.

AnadoluJet'in #TK7347 Bodrum BJV - İstanbul SAW seferini yapmaya hazırlanan TC-JFR tescilli uçağında bir yolcu Apple AirDrop ile uçaktaki yolculara patlayan uçak fotoğrafı gönderdi. pic.twitter.com/D0EZpbgcwF — HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) October 14, 2022

Yolcular terminale alındı. Tüm uçak ve çantalar arandı ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Yaşanan durum ve gecikme sebebiyle uçuş iptal edilirken yolcular otele yerleştirildi.