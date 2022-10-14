Panik anları: Patlayan uçak fotoğrafı AnadoluJet uçuşunu iptal ettirdi
İddiaya göre AnadoluJet, ikinci kez AirDrop kriziyle karşı karşıya. Bodrum–İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunda bir yolcu tarafından, uçaktaki diğer yolculara patlayan uçak fotoğrafı gönderilmesi üzerine uçakta arama yapıldı.
Apple cihazları arasında hızlı ve kablosuz veri transferine imkan sunan AirDrop özelliği, AnadoluJet’in Bodrum - İstanbul uçağında krize yol açtı.
İddiaya göre AnadoluJet'in TK7347 Bodrum BJV - İstanbul SAW seferini yapmaya hazırlanan TC-JFR tescilli uçağında bir yolcu Apple AirDrop ile uçaktaki yolculara patlayan uçak fotoğrafı gönderdi.
UÇAKTA ARAMA YAPILDI
HavaSosyalMedya tarafından paylaşılan habere göre; yolcuların bu durumu bildirmesi sonrasında uçakta arama yapılmasına karar verildi.
AnadoluJet'in #TK7347 Bodrum BJV - İstanbul SAW seferini yapmaya hazırlanan TC-JFR tescilli uçağında bir yolcu Apple AirDrop ile uçaktaki yolculara patlayan uçak fotoğrafı gönderdi. pic.twitter.com/D0EZpbgcwF— HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) October 14, 2022
Yolcular terminale alındı. Tüm uçak ve çantalar arandı ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Yaşanan durum ve gecikme sebebiyle uçuş iptal edilirken yolcular otele yerleştirildi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Ersan Şen o sözlere açıklık getirdi