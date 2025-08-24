Motokurye kılığında siteye girdi, boşanma aşamasında olduğu kadını silahla ağır yaraladı

İddiaya göre, Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu siteye motokurye kılığında giren şahıs, eşini silahla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Ardından şahıs olay yerinden kaçmak istediği sırada kendisini fark eden polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.

Silahı kendi kafasına dayayan şahıs, eşi hayattaysa teslim olacağını, değilse kendi kafasına sıkacağını söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. 5 saat süren ikna çabaları sonucunda teslim olan silahlı saldırgan, Başakşehir Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kadının ise durumunun ağır olduğu, yapılan ilk müdahalenin ardından civardaki en yakın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.