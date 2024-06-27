Motokuryeler “adalet” için meydana indi

Yayınlanma: 27.06.2024 - 12:47

Güncelleme: 27.06.2024 - 12:47

Son dönemde en çok işçi ölümünün yaşandığı mesleklerden biri olan motokuryeler İzmir’de hayatını kaybeden arkadaşları Ata Emre Akman, Samet Özgül, Tevfik Arayıcı ve Muhammet Çetinkaya için ‘adalet istiyoruz” yürüyüşü yaptı.

Öldürülen arkadaşlarının fotoğraflarını taşıyan kuryeler, Fahrettin Altay Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar toplu sürüş gerçekleştirirken “Ata Emre Akman için Adalet”, “Artık Yeter; Çalışırken Ölmek İstemiyoruz” sloganları attı.

Motokuryeler adını açıklama yapan Ahmet Karadaş, “Yarın gerçekleşecek mahkemeye dikkat çekmek için ve mahkeme sürecine bir katkı sunması için kamuoyu oluşturmak istedik. Geçmişteki yargılanmalarda Tevfik Arayıcı’nın katili serbest bırakıldı. Yunus Emre Göçer’in katili ceza almadı. Bir baskı oluşturmaya çalıştık. Bugün eylemde ismi geçen Muhammet Çetinkaya’nın ölümü 6-7 ay önce İzmir’de oldu. Tevfik Arayıcı İzmirliydi. Samet Özgül ve Ata Emre Akman için ise meslektaşımız oldukları için isimlerini geçirdik” dedi.