Motokuryeler “adalet” için meydana indi
Meslektaşlarını kaybeden motokuryeler, İzmir’de sokağa indi. Motokuryeler, hayatını kaybeden Samet Özgül ile Ata Emre Akman’ın yarın görülecek olan mahkemelerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Fahrettin Altay Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar toplu sürüş gerçekleştiren motokuryeler, “Adelet” sloganları attı.
Son dönemde en çok işçi ölümünün yaşandığı mesleklerden biri olan motokuryeler İzmir’de hayatını kaybeden arkadaşları Ata Emre Akman, Samet Özgül, Tevfik Arayıcı ve Muhammet Çetinkaya için ‘adalet istiyoruz” yürüyüşü yaptı.
Öldürülen arkadaşlarının fotoğraflarını taşıyan kuryeler, Fahrettin Altay Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar toplu sürüş gerçekleştirirken “Ata Emre Akman için Adalet”, “Artık Yeter; Çalışırken Ölmek İstemiyoruz” sloganları attı.
Motokuryeler adını açıklama yapan Ahmet Karadaş, “Yarın gerçekleşecek mahkemeye dikkat çekmek için ve mahkeme sürecine bir katkı sunması için kamuoyu oluşturmak istedik. Geçmişteki yargılanmalarda Tevfik Arayıcı’nın katili serbest bırakıldı. Yunus Emre Göçer’in katili ceza almadı. Bir baskı oluşturmaya çalıştık. Bugün eylemde ismi geçen Muhammet Çetinkaya’nın ölümü 6-7 ay önce İzmir’de oldu. Tevfik Arayıcı İzmirliydi. Samet Özgül ve Ata Emre Akman için ise meslektaşımız oldukları için isimlerini geçirdik” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Asla sevgili olmamanız gereken 4 burç!