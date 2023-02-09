Motokuryeler çalışıyor mu? Motokurye yasağı ne zaman bitecek?
İstanbul'da 5 Şubat 2023 saat 18.00'dan itibaren motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği açıklanmıştı. Yurttaşlar motokurye yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Motokuryeler çalışıyor mu? Motokurye yasağı ne zaman bitecek?
"Motokuryeler sipariş getiriyor mu sorusu" yurttaşlar tarafından araştırılıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 5 Şubat 2023 günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
MOTOKURYELER ÇALIŞIYOR MU?
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmiyor.
MOTOKURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına saat 13.30'dan itibaren izin verileceğini bildirdi.
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