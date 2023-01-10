Motokuryenin ölümüne neden olan sürücü yeniden serbest

Yayınlanma: 10.01.2023 - 23:49

Güncelleme: 10.01.2023 - 23:49

İstanbul Küçükçekmece'de dönüş yasağı olan yerden geçerek, motosiklet sürücüsü Sezer Milyon'a çarpıp, ölümüne neden olan Batuhan B, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Küçükçekmece 20 Temmuz Caddesi'nde 30 Aralık 2022'de meydana gelen kazada Batuhan B. otomobiliyle dönüş ihlali yaparak, Sezer Milyon idaresindeki motosiklete çarpmıştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Sezer Milyon, 4 Ocak'da hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Batuhan B, de çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüpheli Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı, tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren şüpheli Batuhan B, "Yemek dağıtım işinde çalışıyorum. Seyir halinde yolda müşteriye doğru gidiyordum, navigasyonda 100 metre sonra dönmem gerektiğini duyunca sola sinyal verdim, arkamı kontrol ettim, kimse yoktu. Bayır yukarı çıktığım için hızım 20 kilometre civarındaydı. Olayda kusurum olmadığını düşünüyorum. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Hakimlik, dosyada bu aşamada tarafların kusur oranlarına ilişkin kesin raporun henüz alınmamış olması, şüphelinin soruşturma aşamasında kaçma yönünde davranışlarının bulunmaması ve olay itibariyle delillerin bu aşamada toplanmış olması dikkate alarak, tutuklanma talebini reddederek, şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.