Motor yedek parçası ilanı verip dolandıran şahsa 3 yıl 4 ay hapis
Samsun’da motor yedek parçası ilanı verip dolandırıcılık yapan bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da ikamet eden Burak S., internetten motor yedek parçası ilanı veren Ferhat Y. ile telefonla irtibata geçip verilen banka hesabına 2 bin lira para gönderdi.
Ancak yedek parça kendisine gönderilmeyen Burak S., dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Ferhat Y.’nin yargılanması sona erdi.
Mahkeme, Ferhat Y.’yi 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 3 bin 320 lira adli para cezasına çarptırdı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- Büyükşehir sıkıntısı!
- Altın kıyağı kimlere yapıldı?
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- Kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!
- 'Merkez' beklenti anketini açıkladı!
- Baba Bülent Cihantimur adliyede
- 'Süreci orada dondurdum...'
- 8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!