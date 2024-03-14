Samsun'da meydana dozerle girdiler

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ekipleri Atakum’da kültürel etkinlikler ve konserlerin yapıldığı kent meydanını dozerlerle yıkmaya başladı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 14.03.2024 - 04:00
Samsun'da meydana dozerle girdiler
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SBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hasan İpek konuyu meclis gündemine taşıdı. SBB Başkanı Mustafa Demir’in yönettiği toplantıda söz alan CHP’li Hasan İpek, “Orası Atakum’un kent meydanı olarak kullandığı tek yer. Orada Atakum Belediyesi’nin ve bir yurttaşın hakkı var.

Böyle bir yıkım nasıl yapılabiliyor? Yasaya göre oradan Atakum Belediyesi sorumludur. Atakum Belediyesi ve vatandaşın arazisinde bu tür kazı yapılması uygun mudur? 31 Mart yerel seçimlerinden sonra gelecek kişi buraya karar vermeli” dedi. SBB Başkanı Mustafa Demir ise konudan haberdar olduğunu söyledi. 


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