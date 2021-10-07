Benzin ve motorine büyük zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 26 kuruş, motorine ise 12 ve 23 kuruş olmak üzere iki ayrı zam yapıldı. Motorine yapılacak 23 kuruşluk zammın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine ve benzine zam yapıldı.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
- 08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) October 7, 2021
08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 23 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
- 08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 26, Motorinde 12 KRŞ/LT
- Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS (@trepgis) October 7, 2021
08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 26
Motorinde 12 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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