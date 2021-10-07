Benzin ve motorine büyük zam

07 Ekim 2021 Perşembe, 17:44

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine ve benzine zam yapıldı.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 23 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 7, 2021

08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 26 , Motorinde 12 KRŞ/LT

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde , Motorinde Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.