Motorlu testere ile odun keserken, 2 parmağı koptu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde odun keserken motorlu testereyi kaydıran Bilal A.’nın , sol elinin 2 parmağı koptu.

Motorlu testere ile odun keserken, 2 parmağı koptu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 13:46

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kırsal Gülbahçe Mahallesi’nde evinin bahçesinde odun kesen Bilal A.’nın (28) kaydırdığı motorlu testere, sol elinin orta ve yüzük parmağını kesti. 2 parmağı kopan Bilal A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilal A., ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #Bursa #parmak
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