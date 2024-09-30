Motorlu testere ile odun keserken, 2 parmağı koptu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde odun keserken motorlu testereyi kaydıran Bilal A.’nın , sol elinin 2 parmağı koptu.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kırsal Gülbahçe Mahallesi’nde evinin bahçesinde odun kesen Bilal A.’nın (28) kaydırdığı motorlu testere, sol elinin orta ve yüzük parmağını kesti. 2 parmağı kopan Bilal A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bilal A., ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- Devlet diyenler devleti yedi!
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- Bu balı gördüğünüz an reyondan uzaklaşın!
- Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj
- 'Nasrallah'ın konumunu İranlı ajan bildirdi'
- Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldüler...