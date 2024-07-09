Motosiklet çarpmıştı... 12 yaşındaki çocuk öldü!

Amasya’da motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:15
Motosiklet çarpmıştı... 12 yaşındaki çocuk öldü!
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Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez İpekköy mevkisinde seyir halinde olan Koray Özkalender’in kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan 12 yaşındaki Şamil Çalışkan’a çaptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk ile sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şamil Çalışkan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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