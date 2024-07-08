Pendik’te motosikletli kurye minibüse çarptı: 1 yaralı
Pendik’te bir motosikletli kurye seyir halindeyken, Pendik-Kurtköy seferini yapan minibüsün aniden durması nedeniyle arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İstanbul Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, Safa Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosikletli kurye cadde üzerinde seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen Pendik - Kurtköy seferini yapan minibüsün aniden yolun ortasında durması nedeniyle arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletli yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosikletliyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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