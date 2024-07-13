Motosiklet ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile elektrikli motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 10:23
Motosiklet ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatma Yeşilyurt’un kullandığı 07 BRR 252 plakalı elektrikli motosiklet ile plaka ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Güvenlik Kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Fatma Yeşilyurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Diğer taraftan kazaya karışan motosiklet sürücüsünün trafik ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldığı bildirildi.


Hastane haberleri Çağlayan haberleri Ambulans haberleri

İlgili Haberler

Antalya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Antalyaspor, Djenepo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Antalyaspor, Djenepo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler