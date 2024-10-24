Motosiklet sürücüsü dönüş yapmak isterken TIR çarptı

Kilimli sahil yolunda dönüş yapmaya çalışan motosikletliye TIR çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sürücüsü dönüş yapmak isterken TIR çarptı
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İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 15:38

Zonguldak’ta dönüş yapmak isteyen motosikletliye  TIR çarptı. Kazada motosiklet adeta hurdaya dönerken sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kilimli sahili yolunda meydana geldi. Batuhan S. 16 HEZ 85 plakalı motosikletiyle dönüş yapacağı sırada kendisine TIR çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #motosiklet #TIR #kaza

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