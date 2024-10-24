Motosiklet sürücüsü dönüş yapmak isterken TIR çarptı
Kilimli sahil yolunda dönüş yapmaya çalışan motosikletliye TIR çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak’ta dönüş yapmak isteyen motosikletliye TIR çarptı. Kazada motosiklet adeta hurdaya dönerken sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kilimli sahili yolunda meydana geldi. Batuhan S. 16 HEZ 85 plakalı motosikletiyle dönüş yapacağı sırada kendisine TIR çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #motosiklet #TIR #kaza
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör saldırısını kimin gerçekleştirdiği ortaya çıktı!
- Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı
- Kimlikleri belli oldu
- Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama!
- Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj!
- Haydarpaşa’da ‘acele’ tahliye
- Teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
- 'Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular'
- Eşinin gönderdiği çiçeği almak isterken şehit olmuş
- Milli Savunma Bakanından çarpıcı sözler!