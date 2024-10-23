Otomobil fiyatları yükseldi, Yurttaş motosiklete yöneldi

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:50

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:50

Türkiye’de otomobil fiyatlarının yükselmesi ve taşıt kredisi faizlerindeki artış, vatandaşları motosiklete yönlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül 2024 verileri, motosiklet satışlarının artış gösterdiğini, ancak otobüs, minibüs, kamyon ve traktör gibi üretim amaçlı araçlarda önemli bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ MOTOSİKLETE YÖNELTTİ

Son beş yılda otomobil fiyatları yüzde 500'ün üzerinde artarken, motosiklet fiyatlarındaki artış daha düşük kaldı. Pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan tedarik sorunları, kur dalgalanmaları ve faiz artışları, otomobil piyasasında fiyatların yükselmesine ve kredi kullanımlarının azalmasına yol açtı.

Son üç yılda motosiklet satışları çift haneli artış gösteren tek kategori olurken, taşıt sayısındaki genel artışta da motosikletler öne çıktı. Trafikteki motosiklet sayısı yüzde 60,16 artarken, otomobil sayısı yüzde 16,47 oranında arttı.

TİCARİ ARAÇ SAYISI ARTTI

2023-2024 Ocak-Eylül döneminde ise özellikle kamyon, kamyonet ve traktör gibi araçlarda trafikten kaydı silinen araç sayısı arttı, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarda ise daha yüksek artış görüldü.