Yapay zekalı motosiklet Yamaha Motoroid 2 sürücüsüz gidebiliyor
Motosiklet dünyasındaki en tuhaf konseptlerden olan Yamaha Motoroid 2, yapay zeka, yüz tanıma ve kendi kendini sürebilme özelliklerine sahip olarak geliyor.
Teknoloji dünyasında farklı konseptler görüyoruz ancak Yamaha Motoroid 2, eklenen özelliklerle diğerlerinden ayrılıyor. Yamaha'nın ilk kez 2017 yılında Motoroid konseptiyle çıkarttığı motosiklet, yeni nesil bir versiyonuyla karşımızda. Çalışan bir prototip üreten şirket kendi kendini dengelebilen bu motosikleti, sahibini tanıyan, destek ayağından kalkabilen ve hatta sürücüsünün yanında gidebilen bir hareket aracı olarak tanımlıyor.
KENDİ KENDİNİ SÜRÜYOR, SÜRÜCÜSÜYLE BERABER HAREKET EDEBİLİYOR
Yamaha bu akıllı özelliklerle donatılmış adeta bir bilimkurgu filminden çıkmışcasına görünen motosikleti, Tokyo'da düzenlenmesi planlanan Events Japan Mobility Show 2023'te sergilemek istiyor.
Motoroid 2 söylendiğine göre 'ömür boyu arkadaş gibi' bir his sunuyor.
Fütüristik tasarımına eşlik eden teknolojilere ek olarak aracın seri üretime geçip geçmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.
Şu anda sürücüsüz araçlar halen bir hayal. Çünkü tam anlamıyla gereken etik süreçler geçilemiyor ya da güvenlik sorunları var.
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