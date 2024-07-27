Motosiklet sürücüsünün çarptığı Ukraynalı kadın öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin yaya geçidinde çarptığı Ukrayna uyruklu Valentyna Svitlychna (63) hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. H.B.C. kullandığı motosikletle, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Svitlychna'ya çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Svitlychna ve motosiklet sürücüsü sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü H.B.C., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Svitlychna ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Tedavisi süren H.B.C.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
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