Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Üst kaza saat 22.30 sıralarında Gölcük Karaköprü’de meydana geldi. İddiaya göre polis ekiplerinin, ‘Dur’ ihtarına uymayan Yusuf Çelik (20) idaresindeki plakasız motosiklet kaçmaya başladı.
Motosikletli polis ekibi ise şahısları takip etti. Yaşanan kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü, sürüş hakimiyetini kaybederek karşı şeritte seyir halinde olan 41 ASV 415 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Yusuf Çelik hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan arkadaşı İsa Çınar (20) ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ile polisler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis ekibinin hızlı bir şekilde motosikleti takip etmesi, motosikletin bir anda karşı şeride geçmesi ve kaza yapması yer aldı.
Olayla alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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