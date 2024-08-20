Motosikletiyle direğe çarpan Muhammed yaşamını yitirdi

Tokat'ın Zile ilçesinde motosikletiyle elektrik direğine çarpan 17 yaşındaki Muhammed Sami Öncübaşı, hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:51
Motosikletiyle direğe çarpan Muhammed yaşamını yitirdi
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Tokat'ın Zile ilçesinde motosikletiyle elektrik direğine çarpan Muhammed Sami Öncübaşı (17), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Zile ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dinçerler Caddesi’nde meydana geldi. Muhammed Sami Öncübaşı’nın kontrolünü yitirdiği 60 AFF 634 plakalı motosikleti elektrik direğine çarptı. Kazada, Öncübaşı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Sami Öncübaşı, kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.


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