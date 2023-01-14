Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan inşaat işçisi öldü

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 14:58

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 14:59

Sırrın Mahallesi'nde, önceki gün Hüseyin Şahin, motosikletiyle işe giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan Şahin'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KURTARILAMADI

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Şahin, gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Şahin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.