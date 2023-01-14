Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan inşaat işçisi öldü
Şanlıurfa’da motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan inşaat işçisi Hüseyin Şahin (47), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sırrın Mahallesi'nde, önceki gün Hüseyin Şahin, motosikletiyle işe giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan Şahin'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
KURTARILAMADI
Vücuduna 4 kurşun isabet eden Şahin, gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hüseyin Şahin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- 'Devlet Bey öldürülmeme izin vermez'
- '10'dan fazla başkan AK Parti'ye geçiyor'
- Erdoğan-Esad görüşmesi Moskova’da...
- Erdoğan'ın danışmanı ağzını bozdu
- Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar
- Turan ile 'Soylu' diyaloğunu anlattı
- Anketçiler canlı yayında birbirine girdi
- Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan açıklama