Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'ten 'Sinan Ateş' yazısı: Motosikleti kullanan CHP'li

Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:13

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:13

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili MHP kurmaylarının yaklaşık 10 gündür devam eden sessizliği MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek tarafından bozuldu.

Partisine yakın Türkgün gazetesinde konuyla ilgili kaleme aldığı "Girift bir cinayetten oy avcılığı ve alçak imalar" başlıklı yazıda olayın faillerinin ilişkilerine işaret eden Çiçek, 2 Özel Harekat polisinin de tutuklananlar arasında olduğunu hatırlatıp, "Şu ilişkiler ağına bakar mısınız? Her yönüyle aydınlanması gereken bir olay…" dedi.

Yıldıray Çiçek, Bahçeli'nin olayla ilgili suskunluğunu ise şöyle açıklamaya çalıştı:

"Zaten ilişkiler ağına bakınca bu olayın aydınlanmasını en çok MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ister. Sabır ve sağduyu içinde olayın arka planının tamamen aydınlanmasını beklemektedir. MHP grup toplantısında “Fakat hiç kimse sabrımızı yanlışa yormasın. Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın” şeklinde verdiği mesajı da bu sabır ve sağduyu içinde bekleyiş olarak değerlendirebilirsiniz."

KILIÇDAROĞLU'NA 'BENZİNİ SEN Mİ DOLDURDUN?' DİYE SESLENDİ

Çiçek, sözlerinin devamında da, olayla ilgili olarak Bahçeli'ye “Teslim edeceksin yanındaki çocukları…” diye seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Tetikçi Eray Özyağcı’yı motosikletle olay yerine getiren Vedat Balkaya’nın CHP’yi ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tweet'ler attığının ortaya çıktığını öne süren Çiçek, CHP Genel Başkanı'nı "senin “Teslim edeceksin yanındaki çocukları” şeklindeki bu çapsız twitine karşı biz de “Vedat Balkaya tetikçiyi yoksa CHP Genel Merkezine mi bıraktı?” diye sormak istiyoruz. Yoksa CHP’li Vedat Balkaya’nın kullandığı motosikletin benzinini sen mi doldurdun siyaset zavallısı?" diyerek hedef aldı.

MHP'li Çiçek, olayla ilgili okları Kılıçdaroğlu'na yönelten iddialarına "Amerikancı politikaların bağımlısı Kemal Kılıçdaroğlu “Seçimler öncesi siyasi cinayetlerden endişe ediyorum” derken bir bildiğimi vardı yoksa?" diyerek devam etti.

Olay üzerinden İYİ Parti'yi de hedefine yerleştiren Çiçek, "Olayı oy avcılığına dönüştürmeye çalışan partinin Genel Başkanı Meral Akşener’in “Ailesinin bir özel talebi oldu. Soru önergesi, araştırma önergesi yapılmamasına dair Ayşe Ateş üzerinden bir talebi oldu” şeklindeki ifadeleri, belki de bazı şeylerin farkında olan ailenin bir mesajı olarak değerlendirilebilir. Olayın önü-arkası, sebebi-niyeti, cinayette rol alanların durumu aydınlandığında belki bugün susanlar yarın konuşacak, bugün konuşanlar yarın susacaktır" diye yazdı.