Motosikletle 'uyuşturucu' satarken suçüstü yakalandı
İstanbul Şişli'de motosikletiyle uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan F.A. gözaltına alınarak cezaevine gönderilirken, F.A.'nın uyuşturucu sattığı tespit edilen E.G. ise serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda, E.G.'nin üzerinden 3,5 gram marihuana çıkarken, F.A.'nın motosikletinde ise 20 parça halinde ve 84 gram marihuana bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi İncirli Dede Caddesi'nde 7 Ocak Cumartesi saat 00.45 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, yol kenarında duran plakasız bir motosikletten şüphelendi. Ekipler, motosiklet sürücüsünün, yolda durduğu sırada bir kişiyle para alışverişinde bulunduğunu tespit etti.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen F.A. ve E.G. isimli 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında E.G.'nin üzerinden 3,5 gram marihuana, F.A.'dan ise uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.
Ayrıca F.A.'nın motosikletinde yapılan aramada; aracın deposu ile sele alt kısmına gizlenmiş, 20 parça halinde ve daralı ağırlığı 84 gram gelen marihuana bulundu.
1 TUTUKLAMA
Hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan işlem yapılan E.G. adli makamlarca serbest bırakılırken, F.A. ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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