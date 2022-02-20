Motosikletli kuryenin kaza yaptığı anlar kamerada
Kağıthane'de motosikletli kurye, sola yanaşan otomobile çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, geçtimiz günlerde Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Motosikletli kurye sola yanaşan otomobile çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Ölenin ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, sola doğru yanaşan otomobili fark edemeyen motosiklet sürücüsü, arabaya çarpıyor. Otomobilin önüne düşen sürücü, kazadan yara almadan kurtuluyor.
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