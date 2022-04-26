Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı

İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı.

İHA
26 Nisan 2022 Salı, 10:18
Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı
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İstanbul Fatih'te meydana gelen olaya göre, motosikletli sürücü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan zor da olsa kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


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