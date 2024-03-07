Motosikletlinin üzerinde sahte 7 bin dolar ele geçirildi

Malatya’da, polis tarafından yapılan denetimlerde sahte 7 bin dolar ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:35
Motosikletlinin üzerinde sahte 7 bin dolar ele geçirildi
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Malatya’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik denetim yapıldı. 

Denetimlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan motosiklet sürücüsü Y.D.’nin yapılan üst aramasında 100’lük banknot şeklinde 70 adet toplamda 7 bin dolar ele geçirildi.

Y.D.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.


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