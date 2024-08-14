Motosikletten düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli’nin Güney ilçesinde motosikletten düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 11:24
Motosikletten düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Kaza, dün akşam saatlerinde Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Kerimler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; emekli öğretmen olan eşi Gündüz Deryan’ın ölümünden sonra yalnız başına yaşamaya devam eden Fatma Deryan, dün akşam motosikletiyle evine gönderken dengesini kaybederek yere düştü.

Başını asfalta çarpan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine jandarma ekibi sevk edildi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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