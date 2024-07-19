Motosikletten düşerek başını kaldırıma çarpan sürücü öldü

Bolu'da devrilen motosikletten düşerek başını kaldırıma çarpan kasksız sürücü Berkay Başaran (28), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:06
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Feci kaza, 11 Temmuz'da saat 03.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Başaran idaresindeki 14 ACJ 057 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi ile devrildi.

Başını kaldırıma çarpan kasksız sürücü ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başaran, gece saatlerinde hayatını kaybetti. 


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