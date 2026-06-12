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MSB: '2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı' iddiası doğru değil

MSB: '2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı' iddiası doğru değil

12.06.2026 16:51:00
Güncellenme:
ANKA
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MSB: '2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı' iddiası doğru değil

MSB, "İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı'' yönündeki iddialara dair açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Basında yer alan İzmir Çiğli’de konuşlu 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı bilgisi doğru değildir. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa'daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nın kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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