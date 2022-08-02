MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz” denildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022
Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.#MSB pic.twitter.com/sdZFUPrthK
Video Haberler
- Ankapark'ı ziyaret ettiler
- Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- CHP harekete geçti
- ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması
- Şirket içeriden vurgun yedi
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- Öztrak'ın annesinin cenaze törenini hedef aldı