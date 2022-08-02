MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 17:19
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz” denildi.


Milli Savunma Bakanlığı MSB pkk

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