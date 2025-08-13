MSB 3097 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınav tarihi belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı, bünyesinde görev almak üzere toplam 3 bin 97 işçi alımı yapacak. Şoför, aşçı, elektrikçi, inşaat ustası, marangoz, frezeci, iş makinesi tamircisi, oto elektrikçisi ve daha birçok kadro için başvuruda bulunan adaylar, yapılacak sınavla değerlendirilecek. Peki, MSB 3097 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?



MSB 3.097 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak 3.097 sürekli işçi alımı için kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da, MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31, Çankaya/Ankara) adresinde gerçekleştirilecek. Kura sonuçları, kısa süre içerisinde personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Kuradan ismi çıkan adaylar, belge kontrol sürecini başarıyla tamamlamaları halinde sözlü sınav aşamasına katılma hakkı kazanacak.



MSB İŞÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?



Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kapsamında düzenlenecek sözlü sınavın tarihleri, yapılacak kura çekiminin ardından ilan edilecek. Adaylar sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek; 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak.

Sınav sonuçları ve detaylı bilgilere https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.



HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?



Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamuller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.