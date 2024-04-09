MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Yayınlanma: 09.04.2024 - 22:38

Güncelleme: 09.04.2024 - 22:38

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesine teröristler taciz ateşi açtı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Kahraman silah arkadaşımız, 9 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”