MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesine teröristler taciz ateşi açtı.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
“Kahraman silah arkadaşımız, 9 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”
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