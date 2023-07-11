MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 1 askerin şehit olduğu duyuruldu.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 19:59
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
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MSB, P. Söz. Er Ramazan Sarıkaya'nın Van’ın Gürpınar ilçesinde şehit düştüğünü açıkladı. 

Açıkalma şu şekilde:

"11 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."


Şehit MSB

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