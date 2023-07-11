MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Yayınlanma: 11.07.2023 - 19:59

Güncelleme: 11.07.2023 - 19:59

MSB, P. Söz. Er Ramazan Sarıkaya'nın Van’ın Gürpınar ilçesinde şehit düştüğünü açıkladı.

Açıkalma şu şekilde:

"11 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."