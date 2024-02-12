MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 01:27
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Kazada, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

KÜTAHYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Özkardeş'in acı haberi, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Necmettin ve Necla Özkardeş çifti gözyaşlarına boğuldu.

Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli olarak görev yapan Özkardeşin, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. Yakınları aileye taziye ziyaretinde bulundu.


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