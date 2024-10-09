MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
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AA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 20:00

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Alan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.


Etiketler: #MSB #Asker #Şehit

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