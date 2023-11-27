MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda 3 asker şehit oldu!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 06:46

Güncelleme: 27.11.2023 - 07:13

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda iki askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını duyurmuştu. Bakanlık'tan yapılan son açıklamada yaralı askerlerden birinin de şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan ilk açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış ve P. Söz. Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu 2 askerin ise yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlık, hastanede tedavi gören P. Söz. Er Fevzi Kızıltaş’ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Kasım 2023 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.



