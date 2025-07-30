MSB açıkladı... Edirne’deki kazada yaralanmıştı: Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne’de 30 Temmuz’da meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, "30 Temmuz’da Edirne’de meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.