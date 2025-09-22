Cumhuriyet Gazetesi Logo
MSB açıkladı: Rize'de sel bölgesinden 17 kişi helikopterlerle tahliye edildi

22.09.2025 11:08:00
ANKA
Rize’deki sel felaketi sonrası bölgeye sevk edilen helikopterlerle 17 vatandaş sel bölgesinden tahliye edildi. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Rize’deki sel felaketi sonrası bölgeye sevk edilen Bakanlığa ait helikopterlerle 17 vatandaşın sel bölgesinden tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rize’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet helikopter ile Hava Kuvvetlerimize ait 1 adet helikopter, AFAD Başkanlığının talebi üzerine bölgeye görevlendirildi. Helikopterlerimiz ile selden etkilenen 17 vatandaşımızın tahliyesini başarıyla gerçekleştirdik."

