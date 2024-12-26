MSB açıkladı: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
MSB, mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan genç teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının tarihini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan genç teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 16 Ocak 2025'te toplanacağını açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır" ifadesi kullanıldı.
KARAR BEKLENİYOR
MSB kaynakları, teğmenlerle ilgili dosyaya ilişkin “Şu anda teğmenlerin savunmaları alınmaktadır. Yüksek Disiplin Kurulu'nun bütün verileri değerlendireceği gün 16 Ocak’tır. 16 Ocak’ta karar verilmesi durumunda, hazırlanacak gerekçeli karar sonrasında kamuoyu ile paylaşılması beklenmektedir'' açıklamasını yaptı.
Genç teğmenler, ettikleri kılıçlı yemin sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'O kılıçları kime çekiyorsunuz?' ifadeleriyle hedef alınmıştı. MSB, genç teğmenleri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.
TBB BAŞKANI SAVUNACAK
Diğer yandan Erdoğan'ın teğmenleri hedef göstermesi sonrası başlatılan soruşturmada avukatlığı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın üstleneceği bildirilmişti.
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