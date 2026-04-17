MSB basın toplantısında yeni kurulacak komando tugayları konuşuldu: ‘Daha modern yapıda olacaklar’

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık basın toplantısı, Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) İstanbul Beşiktaş’taki rektörlük yerleşkesinde yapıldı. Bakanlık, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in geçtiğimiz hafta yaptığı “25 olan komando tugayı sayımızı 40’a çıkaracağız” açıklamasını detaylandırarak “Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, Rusya-Ukrayna çatışması ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında elde edilen tecrübeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda teşkilat yapısını sürekli olarak güncellemektedir. Bu çerçevede, komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kurulacak yeni komando tugaylarının, mevcut teşkilat yapılarından farklı olarak güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekât konseptlerine uygun şekilde, modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanmaktadır” sözlerini kullandı.

EUROFIGHTER GÜNDEME GELDİ

MSB ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 13-14 Nisan tarihlerinde Katar’a yaptığı ziyaretin içeriğine ilişkin bilgi vererek “Görüşmelerde, İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan savaşın bölgeye etkileri değerlendirilmiş, iki ülke arasında başta savunma sanayisi olmak üzere işbirliği imkânları ele alınmıştır. Ayrıca, Katar’dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter uçaklarına ilişkin son durum gözden geçirilmiştir” açıklamasını yaptı. Türkiye, Katar’dan 12 adet kullanılmış Eurofighter almak istiyor.