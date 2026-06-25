MSB'den 'BM'nin Kıbrıs planı' iddiasına tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Mete Han'ın kurduğu askeri teşkilattan Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ne, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un Fethi'nden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan Milli Mücadele'ye uzanan köklü mirasa sahip Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın gelişmiş teknolojiye sahip, harekat etkinliği yüksek, her türlü tehdit ve risk karşısında görev yapabilen dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğunu belirten Aktürk, Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri andı. Aktürk, Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü kapsamındaki etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

"YEDİ PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Aktürk terörle mücadeleye ilişkin, son bir haftada yedi PKK'lının daha teslim olduğunu ve harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Sınır güvenliğine ilişkin Aktürk, "Hudutlarımızda dördü terör örgütü mensubu olmak üzere 434 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 968 olmuş, engellenen 985 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 39 bin 290'a ulaşmıştır. Ayrıca, son bir haftada Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, "2026 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı" çerçevesinde, Aksaz Deniz Üs Komutanı'nın 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan Suda Deniz Üs Komutanı'nı ve 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nın, 1-2 Temmuz tarihlerinde Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nı ziyaret etmesinin planlandığını dile getirdi.

"İSRAİL, UZLAŞMA ÇABALARININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin Aktürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, mutabakatın korunması ve sürdürülen teknik müzakerelerde ilgili tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi temennimizi yineliyoruz. Öte yandan, imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmeye ve bu yöndeki çabalara katkı sağlamaya devam edecektir."

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutnalığı tarafından muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi, silah taşıyıcı araç, Karayel karinalı bot sistemi ile doğal afet kurtarma araç ve malzemesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını kaydetti. Aktürk, "Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından mevcut silah sistemleriyle kullanılabilen ve ilave platform entegrasyonu gerektirmeyen mini ve mikro insansız hava araçları ile kamikaze dronlara karşı personelin hava savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacak olan 7,62 mm parçacıklı anti-dron mühimmatının test atışları başarıyla icra edilmiş, MKE tarafından muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır" diye konuştu.

Personel ve askeri öğrenci alım ve temin işlemlerine ilişkin Aktürk, "2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri 14 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında icra edilecektir" dedi.

"ADA'DAKİ HASSAS DENGEYİ BOZMAYI AMAÇLAYAN HİÇBİR GİRİŞİM TÜRKİYE AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ"

MSB, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nezdinde istişareye açılacağı" yönünde Rum basınında yer alan iddialara ilişkin soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.

KKTC'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs’ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir."

Almanya'ya ait Patriot hava sisteminin konuşlandırılmasıyla ilgili sorular üzerine Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Kürecik/Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevi devralmıştır" bilgilerine yer verildi.

"YIL SONUNA KADAR İKİ ADET C-130J UÇAĞININ ENVANTERE ALINMASI HEDEFLENİYOR"

Bakanlık tarafından C-130J uçağının tedariği sürecine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Mevcut planlamaya göre, yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir" denildi.

22 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2026 Eğitimi'ne ilişkin MSB, güncel jeopolitik gelişmeler ile 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi dikkate alınarak eğitimin revize edildiğini bildirerek, "Söz konusu faaliyet, aynı tarihlerde Türkiye, Azerbaycan ve Mısır'ın katılımıyla 3'lü Kartal Tatbikatı şeklinde icra edilmektedir. Tatbikata Azerbaycan'dan iki adet SU-25 uçağı ile Mısır'dan beş adet F-16 uçağı katılım sağlamaktadır" açıklamasını yaptı.