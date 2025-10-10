MSB'den 'Eurofighter' açıklaması!

Türk Hava Kuvvetleri “Eurofighter” savaş uçaklarının alınacağına ilişkin iddialar bir süredir gündemdeki yerini koruyordu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu iddialar hakkında açıklama yaparak henüz kesin bir durumun olmadığını ve seçeneklerin değerlendirildiğini ifade etti.

"KESİNLEŞEN BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

MSB tarafından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi kapsamında çalışmalarımız çeşitli konfigürasyonlar üzerinde devam etmektedir. Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.