MSB'den 'tugayda darp' iddiasına ilişkin açıklama: 'Rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır'

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın toplantısını, Türk Hava Kuvvetleri’nin 115. kuruluş yıldönümü vesilesiyle İzmir Çiğli’de yer alan 2. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirdi.

HAVACILIK FESTİVALİ TANITILDI

Toplantıda, 6-7 Haziran’da İzmir Çiğli’de yapılacak, öğrenciler ile ailelerinin katılabileceği Gençlik ve Havacılık Festivali tanıtıldı. Festivalle gençlere Türk Hava Kuvvetleri’nin kabiliyetleri gösterilecek.

Hava, paraşüt ve paramotor gösterileri, personel kurtarma tatbikatı, statik uçak sergileri, simülatör deneyim alanları, özendirici uçuş faaliyetleri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler festivalde yer alacak. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları yapılacak.

‘YUNANİSTAN’IN SİLAHLANMASINI YUNAN HALKI DÜŞÜNSÜN’

Toplantının soru cevap kısmında ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) silahlanma faaliyetleri gündeme geldi.

MSB, “Yunanistan ve GKRY’nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askeri girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkemiz, Ege ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC’nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan’ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur” açıklamasını yaptı.

TUGAYDA DARP İDDİASI

Son günlerde kamuoyunda tartışılan, bir TSK tugayında bir generalin bir astsubay üstçavuşa şiddet uyguladığı iddialarına yönelik MSB, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır” ifadelerini kullandı.

‘NATO HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR’

Bakanlık, önümüzdeki ay Ankara’da gerçekleşecek NATO liderler zirvesiyle ilgili ise, “Zirveye yönelik tüm güvenlik tedbirleri devletimizin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli şekilde alınmaktadır” sözlerini sarf etti.