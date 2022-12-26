MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz ateşi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Hüseyin KORKMAZ şehit olmuştur.
- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
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