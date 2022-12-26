MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz ateşi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 22:27
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. 

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Hüseyin KORKMAZ şehit olmuştur.

  • Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Milli Savunma Bakanlığı MSB Pençe-Kilit operasyonu Pençe-Kilit

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