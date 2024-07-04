MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Bölgesindeki saldırıda Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
July 4, 2024
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık'
- Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Rakam oyunu aç bırakacak
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
- Mert Günok: 'Bunu asla istemem'
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!
- 'Avrupa kendi poposunu örtsün önce'
- Hesaplarında milyarlarca TL'lik işlem hacmi bulundu!
- 'Öldün sen öldüüünnnn'