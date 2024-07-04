MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Bölgesindeki saldırıda Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 21:40
MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

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