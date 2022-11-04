MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 10:44
MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

 


ırak Pençe-Kilit operasyonu Milli Savunma Bakanlığı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler