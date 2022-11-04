MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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