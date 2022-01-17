Uzman çavuş, el bombasının kazara patlamasıyla şehit oldu
Hakkari Yüksekova 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Uzmançavuş Ayberk Soyutemiz (23) el bombasının kaza sonucu patlamasıyla şehit oldu.
Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, dün Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyüne ise yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde iddiaya göre kazayla el bombasının inflak etmesi sonucu şehit oldu.
Şehidin cenazesi bölgede etkili olan tipi nedeniyle alınamadı. Yer yer 1 metreyi aşan kar ve kötü hava şartları nedeniyle helikopter bölgeye gidemeyince devreye yakında bulunan Kadıköy köyünde yaşayan güvenlik korucuları ve yurttaşlar da girdi.
Kendisi de cenaze için köye giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Vali Akbıyık, paylaşımında "Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde şehit olan J.Uzm.Çvş Ayberk Soyutemiz‘in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim" diye yazdı.
Cenaze, hava şartlarının düzelmesi ile helikopterle alınarak Hakkari'ye getirildi.
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