MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi.
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Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatı yapıldığını açıklayan MSB, "İcra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü" ifadelerini kullanarak görüntüler paylaştı.
Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının ise 23'e çıkttğı bildirildi.
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