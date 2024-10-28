MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın X hesabından ilgili paylaşım şöyle:
Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2024
Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8ss9ybpk8d
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