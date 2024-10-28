MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:55

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın X hesabından ilgili paylaşım şöyle:

 


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #pkk

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