MSB duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Millî Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yerleştirilen patlayıcı nedeniyle yaralanan P. Uzm. Çvş. Halil Koç'un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.
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