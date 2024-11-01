MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi, MSB duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" ifadesi yer aldı.
Nefesimiz enselerinde! ????— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/zyzmekSqSD
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